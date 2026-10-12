Forlì-Cesena: rinnovo del consiglio provinciale, si vota domenica 22 novembre

Si torna alle urne per il rinnovo del Consiglio provinciale di Forlì-Cesena. Il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, ha firmato il decreto con cui vengono indette le elezioni per domenica 22 novembre, dando avvio all’iter relativo al rinnovo del consiglio provinciale. È questa un’elezione di secondo grado, come previsto dalla legge 7 aprile 2014, 56. Il corpo elettorale è formato dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei Comuni del territorio provinciale. Nel complesso, come previsto per questa tornata, gli aventi diritto al voto sono 435 amministratori dei 30 Comuni dell’ambito provinciale.