Forlì-Cesena: rinnovo del consiglio provinciale, si vota domenica 22 novembre

Si torna alle urne per il rinnovo del Consiglio provinciale di Forlì-Cesena. Il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, ha firmato il decreto con cui vengono indette le elezioni per domenica 22 novembre, dando avvio all’iter relativo al rinnovo del consiglio provinciale. È questa un’elezione di secondo grado, come previsto dalla legge 7 aprile 2014, 56. Il corpo elettorale è formato dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei Comuni del territorio provinciale. Nel complesso, come previsto per questa tornata, gli aventi diritto al voto sono 435 amministratori dei 30 Comuni dell’ambito provinciale.

Si vota per il solo Consiglio provinciale

L’attuale Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena, è stato eletto il 29 settembre 2024. Il Consiglio che verrà eletto nelle prossime settimane invece resterà in carica per più di due anni, fino alla scadenza del Presidente, ovvero marzo 2030. Per il presidente Enzo Lattuca, rieletto a marzo con il 60% dei consensi, la scadenza coinciderà invece con la conclusione del suo secondo mandato da sindaco di Cesena, prevista tra maggio e giugno 2029. Pertanto, le prossime elezioni provinciali per Presidente e Consiglieri saranno contestuali nell’autunno 2029, all’indomani cioè della grande tornata elettorale delle amministrative che vedrà al voto 20 comuni, sui 30 della Provincia, compresi i 2 capoluoghi.

Si vota per un’intera giornata, a Forlì e Cesena

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 novembre dalle ore 8 alle ore 20. Saranno due le sedi nelle quali gli amministratori aventi diritto potranno esprimere il proprio voto. A Forlì sarà operativo il seggio centrale, allestito nella sala consiliare al piano terra di Palazzo delle Missioni, sede legale della Provincia, in piazza Morgagni, 9. A Cesena, invece, sarà attiva la Sottosezione 1, allestita nella sede provinciale di viale Bovio, 425.

Dodici consiglieri da eleggere

Il Consiglio provinciale sarà composto da 12 consiglieri. Le liste dovranno essere formate da un minimo di 6 candidati e da un massimo di 12. Ogni elettore potrà esprimere anche un voto di preferenza per un candidato della lista prescelta. Il voto non ha però lo stesso peso per ciascun amministratore: trattandosi di un’elezione provinciale di secondo grado, il voto è ponderato secondo quanto stabilito dalla legge n. 56 del 2014.

Le date per la presentazione delle liste