Forlì-Cesena, protocollo fra Provincia e Guardia di finanza sui finanziamenti post alluvione VIDEO

FORLI’. Questa mattina è stato sottoscritto, presso Palazzo dei Signori della Missione, a Forlì sede della Provincia di Forlì-Cesena, un protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena e la Provincia di Forlì-Cesena, con l’obiettivo, condiviso, di definire un percorso di reciproca cooperazione tra i due enti, al fine di rafforzare il sistema di monitoraggio e vigilanza relativo all’esecuzione delle opere pubbliche interessate dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Si legge in una nota diffusa oggi dalla Guardia di Finanza: «L’intesa di collaborazione - siglata dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, con il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Vito Pulieri - mira a prevenire e contrastare ogni condotta illecita lesiva degli interessi economici e finanziari pubblici e si pone nel segno della continuità con l’analogo protocollo d’intesa stipulato a livello centrale nel dicembre del 2023 tra il Commissario straordinario pro-tempore alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

L’accordo di collaborazione è valido fino al 31 dicembre 2026 e con possibilità di rinnovo, prevede, nello specifico, che la Provincia di Forlì-Cesena - in veste di stazione appaltante - comunichi periodicamente al Comando Provinciale delle Fiamme Gialle dati, notizie e informazioni utili al perseguimento delle finalità

collaborative, allo scopo di consentire alla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, di poter utilizzare gli elementi così acquisiti per orientare più efficacemente la propria azione di servizio verso quei soggetti e quei contesti connotati da indici di rischio più elevati, avviando conseguenti analisi, approfondimenti e controlli.

Pulieri ha espresso soddisfazione «per l’intesa raggiunta» e ha sottolineato come la stipula dell’odierno protocollo «costituisca un solido presidio “preventivo” rispetto ad eventuali condotte illecite lesive del bilancio nazionale».

«La provincia di Forlì-Cesena sta lavorando alla messa a terra di oltre 65 milioni di euro di risorse PNRR - ha commentato il Presidente della Provincia, Enzo Lattuca - per la messa in sicurezza delle strade provinciali a seguito dell’alluvione di maggio 2023. L’accordo che abbiamo sottoscritto oggi, per il quale ringrazio il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, ci permette di aprire un canale diretto con le Fiamme Gialle e di concretizzare un impegno che ci prendiamo per implementare ulteriormente gli strumenti di controllo e di prevenzione dei fenomeni corruttivi legati alle gare d’appalto e alla gestione dei cantieri sul nostro territorio».