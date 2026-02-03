Forlì-Cesena, prorogato il servizio “Seguimi” gratuito in 29 comuni

FORLI’. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2026 il Servizio Seguimi gratuito per le aree colpite da catastrofi ambientali. 29 i comuni interessati in provincia di Forlì-Cesena: Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Medolla, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano sul Rubicone, Tredozio e Verghereto. Si tratta del servizio di inoltro della corrispondenza in caso di traslochi, cambi ufficio o trasferimenti temporanei. Poste Italiane prende tutte le lettere indirizzate al vecchio indirizzo e le recapita automaticamente a quello nuovo.