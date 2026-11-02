Forlì-Cesena, prime nevicate in appennino: scatta il Piano neve sulle strade provinciali

La neve ha fatto la sua prima comparsa stagionale sulle alture della provincia di Forlì-Cesena, imbiancando nella giornata di domenica 1° novembre i tratti appenninici e le principali arterie montane. L’ondata di maltempo ha fatto scattare immediatamente il «Piano neve» della Provincia, con le ditte incaricate entrate in azione dalla serata di ieri fino alla mattinata odierna per liberare le carreggiate da neve e sassi caduti dai versanti. Gli interventi di spalatura hanno interessato sia l’area forlivese, in particolare lungo la SP 4 del Bidente verso il Passo della Calla e la SP 94 del Castagno, sia il versante cesenate sulle provinciali dei Mandrioli, di Alfero e Casteldelci. Tutte le strade risultano ora pulite e regolarmente percorribili.

L’operazione segna l’avvio ufficiale del piano di prevenzione invernale predisposto dall’Ente di piazza Morgagni, che si estende su una rete stradale di circa 1.000 chilometri. Il servizio, affidato per un importo di oltre 3,2 milioni di euro fino al 2029, vede in campo una forza operativa di circa 170 mezzi tra spalaneve e spargisale suddivisi in sette lotti territoriali. Accanto al lavoro delle imprese private, il personale tecnico provinciale garantisce un monitoraggio costante sul territorio, supportato da quest’anno da un nuovo sistema GPS installato sui veicoli per verificare in tempo reale gli interventi e assicurare massima sicurezza e tempestività in caso di gelate o nuove nevicate.