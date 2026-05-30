Forlì-Cesena, operazione antidroga ad alto impatto: arrestate 7 persone

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi e che ha riguardato anche la provincia di Forlì-Cesena. L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, in tutta Italia ha portato all’arresto di 1.335 persone, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

Per quanto riguarda i dati della provincia di Forlì-Cesena, sono state identificate 1.171 persone, arrestate 7 persone e denunciate 28, con sequestri 16 grammi di cocaina, 770 grammi di marijuana ed 89 grammi di eroina.