Forlì-Cesena: nelle farmacie arrivano i test gratuiti contro il “drink spiking”

Da questa estate le farmacie private associate della provincia di Forlì-Cesena distribuiranno gratuitamente i test CYD, dispositivi per rilevare rapidamente la presenza di sostanze aggiunte di nascosto alle bevande - il cosiddetto “drink spiking”, fenomeno spesso collegato a episodi di violenza e abuso.
L’iniziativa, finanziata interamente da Federfarma Forlì-Cesena, è tra le prime campagne di questo tipo in Emilia-Romagna e punta a diffondere strumenti concreti di prevenzione, soprattutto tra i giovani.
La presentazione ufficiale si terrà il 2 luglio 2026 alle ore 10.00 presso la sede di Federfarma in via Piero Maroncelli 19 a Forlì.