Forlì-Cesena, lotta agli incendi: dai Carabinieri Forestali 177 controlli e 2 denunce

Con l’estate e le ondate di calore i Carabinieri Forestali di Forlì-Cesena hanno intensificato i controlli per prevenire gli incendi. Finora sono stati fatti 177 controlli mirati sul settore antincendio boschivo, con la denuncia di due persone. Nonostante questo qualche incendio è avvenuto, seppur contenuto grazie agli interventi integrati con i Vigili del Fuoco e il sistema di protezione civile. In provincia sono andati in fumo circa 43 ettari di territorio, fanno sapere, dei quali circa 42 ettari di aree non boscate, mentre poco più di un ettaro di boschi. “L’impegno della specialità Forestale prosegue costante a tutela della sicurezza dei cittadini, della biodiversità e dell’integrità del territorio”, rimarca l’Arma.

Che poi ricorda “l’assoluta necessità di mantenere comportamenti prudenti e rispettosi delle prescrizioni regionali durante i periodi di rischio, ricordando che la maggior parte degli eventi incendiari trae origine da disattenzioni o condotte colpose”.