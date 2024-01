Forlì-Cesena: le banconote false più diffuse? Quelle da 50 euro. Le 4 regole per riconoscerle

È di oltre 33mila euro il valore delle 826 banconote false sequestrate nel corso del 2023 dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, a seguito di attività dirette alla sicurezza in materia di circolazione dell’euro e al contrasto del fenomeno del “falso monetario” che, in rapporto all’anno precedente, evidenzia un aumento del fenomeno che, comunque, non si discosta da quello di altre omologhe realtà provinciali.

Tra le banconote false sequestrate quelle con taglio da 50 euro (366 esemplari, per un valore di 18.300 euro) sono le più “scambiate”, seguite da quelle da 20 euro (235 pezzi, per un corrispondente valore pari a 4.700 euro), da 10 euro (102 esemplari, per un corrispondente valore pari a 1.020 euro), da 100 euro (75 biglietti, per un corrispondente valore di 7.500 euro), da 5 euro (44 biglietti, per un totale di 220 euro), e, con due pezzi ciascuno,

da 200 e da 500 euro (corrispondenti a 1.400 euro).

I Comuni maggiormente interessati al fenomeno sono risultati quelli più popolosi di Forlì e di Cesena, seguiti in misura più contenuta da quelli di Cesenatico e di Savignano sul Rubicone; le connesse ipotesi di reato in tema di falsificazione monetaria e spendita - al momento a carico di ignoti - sono state segnalate alla competente Procura della Repubblica.

Verificare le banconote

L’invito della Guardia di Finanza è quello di tenere sempre alta l’attenzione nella ricezione o spendita delle banconote, senza tralasciare quei minimi segni sulle stesse che possano celare la falsificazione. Le banconote sono caratterizzate da molteplici elementi di sicurezza; per riconoscere immediatamente la loro genuinità è consigliabile attenersi a quattro regole base: toccare, guardare, muovere, controllare. È importante verificare tutte le caratteristiche di sicurezza confrontando, eventualmente, la banconota sospetta con un’altra di pari valore e sicuramente genuina.