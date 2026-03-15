Forlì-Cesena, Lattuca confermato presidente della Provincia

Enzo Lattuca è stato confermato presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Il sindaco di Cesena nelle elezioni di ieri ha ottenuto 53.972 voti ponderati, pari a una percentuale del 60,50%. La rivale Francesca Pondini, prima cittadina di Galeata, ha ricevuto 35.233 voti ponderati, per una percentuale di 39,50%. Gli aventi diritto al voto erano 436 tra sindaci e consiglieri dei trenta comuni del territorio di Forlì-Cesena. Nei due seggi - nella sede della Provincia in piazza Morgagni, 9, a Forlì, destinato a tutti i Comuni del comprensorio forlivese, e nella postazione di Cesena, nella sede provinciale di viale Bovio, 425, per i Comuni delle Unioni Valle del Rubicone/Mare e Valle del Savio - si sono presenti 347 votanti, pari al 79,59%.

«Ringrazio tutti i colleghi sindaci e consiglieri per la fiducia rinnovata – ha detto Lattuca dopo l’esito delle elezioni –: è un risultato che rafforza il lavoro fatto in questi anni e che ci spinge a proseguire con ancora più determinazione. Continueremo a lavorare in piena sintonia con i 30 Comuni per rafforzare il ruolo della Provincia, presidio di coesione territoriale, e dare risposte concrete ai cittadini, mettendo al centro le priorità del territorio: la manutenzione e la sicurezza delle strade, scuole sempre più adeguate e moderne e la difesa e la sicurezza del territorio. Il mio impegno proseguirà, nei prossimi quattro anni, fino a quando lo so riterrà necessario».