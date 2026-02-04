Forlì-Cesena, la Provincia: “Ponti e viadotti, 35 milioni per la sicurezza”. L’agenda dei lavori fino al 2028

La Provincia di Forlì-Cesena in una nota ha fatto il punto sulla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti presenti sull’intero territorio provinciale.
La rete stradale provinciale conta 570 ponti su oltre 1.100 chilometri di strade. A seguito del crollo del ponte di Genova, grazie a una linea di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è stato avviato un articolato programma di interventi che coinvolge 21 ponti e viadotti, per un investimento complessivo di 35.393.459 euro.
Gli interventi sono stati individuati attraverso un censimento puntuale delle opere e una valutazione delle priorità basata sullo stato di manutenzione e sui volumi di traffico.