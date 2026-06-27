Forlì-Cesena, la Finanza ha scoperto 34 evasori totali

Oltre 135 milioni di euro e un’Iva dovuta per oltre 44 milioni di euro, sottratti al Fisco; 283 soggetti per reati tributari, di cui uno tratto in arresto; individuati 34 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, nonché 292 lavoratori in nero o irregolari, consentendo di rilevare ipotesi di illecite esternalizzazioni di manodopera e di indebito sfruttamento dei lavoratori. Sono solo alcuni dei numeri del bilancio dell’attività della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, illustrati durante la cerimonia per il 252 anniversario della nascita delle Fiamme Gialle, durante una cerimonia che si è svolta alla caserma Cuppini e alla quale hanno presenziato il Vicario del Prefetto di Forlì-Cesena, Fabio De Fanti, il Procuratore della Repubblica di Forlì, Enrico Cieri e altre autorità civili e militari della provincia, accolte, con gli onori di rito, dal Comandante Provinciale, colonnello Roberto Prosperi.