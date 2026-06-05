Forlì-Cesena, la festa dei Carabinieri - Gallery

Oggi, venerdì 5 giugno, i Carabinieri celebrano il 212° anniversario della fondazione dell’Arma e questa mattina, nella suggestiva cornice di Piazza Guido da Montefeltro di Forlì, nell’area di fronte alla Chiesa di San Giacomo, si è tenuta la tradizionale cerimonia militare, che si è svolta alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Provincia nonché di una folta rappresentanza dei sindaci dei comuni di riferimento e di numerosi cittadini.

È stato tracciato un bilancio dell’attività operativa dell’Arma provinciale, da maggio 2025 ad aprile 2026, periodo in cui i Carabinieri della Provincia di Forlì Cesena hanno complessivamente perseguito 11.579 delitti (oltre 85% del totale) a fronte di 13.533 perpetrati in tutta la provincia, con una crescita dei reati scoperti per i quali sono state tratte in arresto 285 persone e deferite in stato di libertà ulteriori 2.957 persone. Inoltre hanno svolto oltre 20.000 servizi di controllo del territorio, controllato 101.630 persone e 79.076 veicoli. Hanno inoltre proceduto per 117 reati inerenti le sostanze stupefacenti con 38 persone arrestate e 99 persone denunciate in stato di libertà, nonché segnalato alle competenti Prefetture 292 persone (di cui 32 minorenni) quali assuntori di sostanze, e sequestrato oltre 72 chilogrammi di stupefacenti. Sono stati rilevati, in tutto il territorio provinciale, 321 incidenti stradali. Sono state denunciate alla competente autorità giudiziaria 252 persone per “guida sotto l’influenza dell’alcol” e 59 persone per “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.