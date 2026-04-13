Forlì-Cesena, in forte calo tabaccherie, edicole e macellerie

«In provincia di Forlì-Cesena», scrive la Camera di commercio, « al 31 dicembre 2025, operano 7.144 imprese attive del settore Commercio che rappresentano il 20,3% del totale (20,5% in regione e 24,2% in Italia). La numerosità, rispetto al 2024, risulta ancora in diminuzione (-2,1%) anche se in maniera meno accentuata rispetto a quella regionale (-3,1%) e nazionale (-2,3%). Le imprese operanti nel Commercio al dettaglio rappresentano quasi la metà del settore (49,0%) e rispetto all’anno precedente diminuiscono del 2,0% (-3,8% in regione e -2,8% in Italia). Quelle attive nel Commercio all’ingrosso (37,8% del totale Commercio) registrano una diminuzione del 3,6% a fronte di un andamento simile in regione (-3,4%) e meno negativo a livello nazionale (-2,5%). In decisa controtendenza, invece, le imprese del Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, che costituiscono il 13,2% del totale del settore provinciale: queste rilevano un aumento (+2,4%) migliore rispetto all’andamento regionale (+0,5%) e alla stazionarietà nazionale (+0,2%).

FORLI’. Tabaccherie, edicole, macellerie, negozi di frutta e verdura, fiorai/negozi per animali: sono questi gli ambiti in cui nel 2025 in provincia di Forlì-Cesena, si è avuto il maggior calo di imprese commerciali. A dirlo è lo studio della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena Rimini.

Scendendo nel dettaglio delle tipologie commerciali, il commercio specializzato (incidenza del 62,8% sul Commercio al dettaglio e variazione del ‑3,3%) nel confronto con il 2024 registra una contrazione per la maggior parte delle tipologie. In ordine di importanza, si segnalano: i negozi di abbigliamento (‑4,1%), le tabaccherie (-7,8%), le ferramenta (-3,5%), le edicole (-7,4%), i negozi di mobili (-3,1%), quelli di prodotti tessili (-5,0%), quelli di frutta e verdura (-6,2%), le macellerie (-7,4%), i negozi di calzature (-2,7%) e i fiorai/negozi per animali (-5,5%). Aumentano solo le farmacie (+1,8%) e risultano stabili i distributori di carburante e le profumerie ed erboristerie. Tra i negozi non specializzati, sono in aumento (+2,8%) quelli che commercializzano in prevalenza prodotti alimentari (supermercati), i quali rappresentano il 7,2% del Commercio al dettaglio, mentre diminuiscono (-12,2%) quelli non alimentari (grandi magazzini ed empori) che però hanno un’incidenza minore (2,1%). A chiudere il quadro, le imprese attive del Commercio al dettaglio ambulante (incidenza del 16,9%) registrano un calo del 6,6% (‑14,3% a livello regionale e ‑8,1% in Italia). Infine, diminuiscono del 10,8% le imprese che svolgono e-commerce (pari al 6,9% del dettaglio), con trend analoghi in regione (-12,8%) e in Italia (-12,4%).

Il Commercio nel suo complesso impiega il 19,6% del totale degli addetti provinciali e le imprese attive locali assorbono il 12,0% degli addetti regionali del settore, a conferma di una dimensione media delle imprese superiore rispetto al resto della regione. Nel Commercio al dettaglio provinciale si colloca il 52,4% degli addetti totali del Commercio, il Commercio all’ingrosso ne occupa il 36,9% e le imprese attive del Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli ne occupano il 10,7%.