Forlì-Cesena, in forte calo tabaccherie, edicole e macellerie

FORLI’. Tabaccherie, edicole, macellerie, negozi di frutta e verdura, fiorai/negozi per animali: sono questi gli ambiti in cui nel 2025 in provincia di Forlì-Cesena, si è avuto il maggior calo di imprese commerciali. A dirlo è lo studio della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena Rimini.
«In provincia di Forlì-Cesena», scrive la Camera di commercio, « al 31 dicembre 2025, operano 7.144 imprese attive del settore Commercio che rappresentano il 20,3% del totale (20,5% in regione e 24,2% in Italia). La numerosità, rispetto al 2024, risulta ancora in diminuzione (-2,1%) anche se in maniera meno accentuata rispetto a quella regionale (-3,1%) e nazionale (-2,3%). Le imprese operanti nel Commercio al dettaglio rappresentano quasi la metà del settore (49,0%) e rispetto all’anno precedente diminuiscono del 2,0% (-3,8% in regione e -2,8% in Italia). Quelle attive nel Commercio all’ingrosso (37,8% del totale Commercio) registrano una diminuzione del 3,6% a fronte di un andamento simile in regione (-3,4%) e meno negativo a livello nazionale (-2,5%). In decisa controtendenza, invece, le imprese del Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, che costituiscono il 13,2% del totale del settore provinciale: queste rilevano un aumento (+2,4%) migliore rispetto all’andamento regionale (+0,5%) e alla stazionarietà nazionale (+0,2%).