Forlì-Cesena, in 25 anni stranieri cresciuti del 373% ma l’invecchiamento accelera ancora

Un territorio che regge sul piano numerico grazie all’attrattività migratoria, ma che al contempo affronta una profonda trasformazione interna, caratterizzata dal progressivo calo delle nascite e da un marcato invecchiamento della popolazione. È questo il quadro dettagliato emerso dall’ultima analisi strutturale di lungo periodo (2000-2025) realizzata dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, condotta sui dati Istat per fare il punto sulle dinamiche demografiche della provincia di Forlì-Cesena e delineare le prospettive da qui al 2045.