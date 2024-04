Forlì-Cesena. Il Colonnello Gabriele Guidi lascia il Comando del Gruppo Carabinieri Forestale

Il Colonnello Gabriele Guidi lascia il Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena. Dal 1ç maggio subentrerà alla guida del Gruppo il Ten. Col. Cosimo Chiumiento.

A Forlì dal 1 ottobre 2020, il Colonnello Guidi ha diretto il Gruppo Carabinieri Forestale in costante sinergia con il territorio e le istituzioni locali, con l’obiettivo di garantire adeguati standard di protezione, sostenibilità e legalità ambientale.

Laureato in Scienze Forestali presso l’Università degli Studi di Firenze e diplomato in Diritto e Gestione dell’Ambiente e del Territorio - Master II livello presso l’Università di Urbino, il Colonnello Guidi è entrato nel Corpo Forestale dello Stato nel 1989, dopo aver svolto attività di ricerca, insegnamento e di libera professione come Dottore Forestale.

Ha prestato servizio dapprima presso il Comando Provinciale C.F.S. di Ascoli Piceno dove ha fornito un decisivo contributo, tra l’altro, al rilancio della castanicoltura picena, storico settore selvicolturale ad alta valenza produttiva ed ecologico-paesaggistica.

Successivamente è stato destinato al Comando Provinciale C.F.S di Pesaro e Urbino dove ha svolto numerosi incarichi di rilievo regionale e nazionale; tra questi la guida della Sezione Regionale di Analisi e la definizione, in ambito nazionale, dei protocolli operativi per il controllo delle utilizzazioni forestali. E’ stato ideatore del Progetto UTIL.FOR., un originale protocollo di controllo delle utilizzazioni forestali nelle Marche, divenuto poi riferimento nazionale, ed ha curato il Censimento delle Formazioni Vegetali Monumentali (FVM) e degli alberi monumentali d’Italia (AMI); è stato inoltre responsabile regionale dell’Inventario Forestale Nazionale (INFC 2015).

In Emilia-Romagna ha preso parte alle principali attività di monitoraggio, tutela e adeguamento normativo a favore del patrimonio forestale regionale e degli alberi monumentali, curando, fra l’altro, l’aggiornamento degli elenchi degli alberi protetti.

Tra le varie iniziative promosse dal Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena spicca l’eccezionale censimento di 4161 frane causate dalla emergenza maltempo del maggio 2023 che, grazie ad uno straordinario impegno di uomini e mezzi, in soli 2 mesi ha reso disponibile un irripetibile patrimonio conoscitivo e di analisi.

Nel lasciare il comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena con la promozione a Generale di Brigata, Gabriele Guidi ha dichiarato: “Ringrazio Forlì-Cesena, un territorio e una comunità di straordinario spessore civile, sociale ed economico, dotato di un patrimonio naturalistico di eccezionale valore. Un sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni ed Enti per la costante sinergia e collaborazione ed a tutti i Carabinieri Forestale della provincia per lo straordinario impegno e professionalità”.