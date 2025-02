Forlì-Cesena, Fiom Cgil: “Sciopero metalmeccanici a Technogym, Fiorini e Bonfiglioli con adesioni altissime”

Continua la mobilitazione dei metalmeccanici per il rinnovo del Ccnl industria. “Anche nel territorio Forlì-Cesena - sottolinea Fiom Cgil in una nota - è stata una settimana di scioperi articolati e a sorpresa nelle aziende con la rappresentanza sindacale. Alta partecipazione anche negli stabilimenti di Bonfiglioli e Fiorini a Forlì e Technogym a Cesena”.

“Nonostante la buona riuscita delle prime otto ore di sciopero - continua la nota - la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale non riparte per l’indisponibilità di Federmeccanica e Assistal, che continuano a trincerarsi dietro la loro «contro piattaforma», respingendo le richieste di Fim Fiom Uilm votate dalle lavoratrici e dai lavoratori.

Per superare l’intransigenza delle controparti serve adesso mandare un forte segnale alle aziende con l’intensificazione della lotta e della mobilitazione: Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato 8 ore di sciopero da realizzare con la massima articolazione, azienda per azienda. Le sigle sindacali proclamano inoltre il blocco dello straordinario e delle flessibilità. Nel territorio Forlì Cesena dopo una settimana di scioperi articolati e a sorpresa nelle aziende con la rappresentanza sindacale, comprese Technogym, Fiorini e Bonfiglioli, Venerdì 21 febbraio sono state indette 8 ore di sciopero nelle aziende metalmeccaniche industria dove non c’è stata articolazione degli scioperi. Con adesioni altissime, che in alcune aziende sono arrivate al 100%, e anche in aziende dove storicamente non si era mai fatto sciopero”.