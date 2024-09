Forlì-Cesena, eletto il consiglio provinciale

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Forlì-Cesena. Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca era comunque certo di restare in carica fino al 2025. Erano 435 i sindaci e i consiglieri dei 30 Comuni di Forlì e Cesena chiamati al voto per eleggere i 12 componenti del consiglio provinciale.

I votanti sono stati 359 per un’affluenza del 82,52% degli aventi diritto. La lista 1 Centro destra per Forlì ha avuto 6.899 voti ponderati, la lista 2 Insieme per la Provincia 52.232 voti ponderati, infine la lista 3 La provincia di Forlì Cesena per la Romagna 32.241 voti ponderati.

Salvo verifiche ulteriori, ecco l’elenco degli eletti. Per la lista 1 Marco Catalano; per la lista 2 Matteo Gozzoli, Nicola Della Pasqua, Gessica Allegni, Roberto Cavallucci, Sara Bartolini, Michele Valli e Milena Garavini; per la lista 3 Enrico Castagnoli, Daniela Saragoni, Valerio Bernabini e Daniele Vallicelli.