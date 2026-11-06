Forlì-Cesena, ecco il Calendario Storico dei Carabinieri 2027

Questa mattina il Comando Provinciale Carabinieri di Forlì-Cesena, attraverso il Comandante Colonnello Gianluigi Di Pilato, ha presentato ufficialmente alla stampa il calendario storico e l’agenda 2027 dell’Arma dei Carabinieri.

Il tema portante scelto per il 2027, che orienterà l’intera comunicazione istituzionale, è “Gli sguardi che proteggono”.

A differenza delle passate edizioni, caratterizzate da linguaggi grafici e pittorici, quest’anno l’Arma ha scelto di affidare la propria narrazione alla fotografia, uno strumento capace di restituire con immediatezza la concretezza fisica del servizio e l’umanità del personale.

Le immagini, realizzate da Franco Cappellari, catturano l’essenza dell’attività quotidiana: non la rappresentazione di momenti straordinari, ma il valore di una presenza costante, fatta di ascolto, osservazione e assunzione di responsabilità.