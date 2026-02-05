Forlì-Cesena: domenica 15 marzo si vota per il presidente della Provincia

La Provincia di Forlì-Cesena informa che, con decreto presidenziale, sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, fissata per domenica 15 marzo 2026.

Per garantire un accesso più agevole alle operazioni di voto, tenuto conto dell’articolazione territoriale della provincia, le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 20, presso il seggio di Forlì in piazza G.B. Morgagni n. 9 sala ex Consiglio (piano terra) e il Seggio di Cesena presso la sede provinciale in viale Bovio n. 425.

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio provinciale di Forlì-Cesena alla data delle elezioni (436 elettori). Il voto è diretto, libero e segreto e avviene con voto ponderato, secondo quanto previsto dalla normativa.

Sono eleggibili alla carica di presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena. L’elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

Le candidature alla carica di Presidente dovranno essere presentate all’Ufficio Elettorale, tra domenica 22 febbraio 2026 e lunedì 23 febbraio 2026, dalle ore 8.00 alle ore 12.00