Forlì-Cesena, controlli a bar e ristoranti, 8 lavoratori su 13 erano in nero: due attività sospese e multe per oltre 20mila euro

Otto lavoratori in nero su un totale di 13 identificati. È il bilancio dell’attività di vigilanza che nel fine settimana appena trascorso ha visto impegnati gli ispettori dell’Itl di Forlì-Cesena, che si sono concentrati, in particolare, sul settore bar e ristorazione.

Per due esercizi è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività per impiego di manodopera irregolare e, in un caso, anche per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Nel primo sono stati trovati 5 lavoratori i nero, tra i quali un minorenne, su un totale di 8 presenti. Al titolare è stata, altresì, contestata la mancata sottoposizione del minore alla visita medica obbligatoria. Nel secondo, i lavoratori irregolari erano 3 su 5. Il totale delle sanzioni irrogate supera i 20.000 euro.