Forlì-Cesena, Carabinieri: nel 2024 sono arrivate 212 chiamate al giorno al 112

In una conferenza stampa è stato presentato il bilancio dell’attività operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Forlì nell’intero anno 2024, periodo in cui i Carabinieri della provincia hanno perseguito 11.913 delitti (sui 13.798 registrati in tutta la Provincia), Con un sensibile aumento dei reati con autori individuati: quest’anno si é proceduto al deferimento all’autorità giudiziaria di 3.278 persone (3.055 nel 2023), di cui 207 in stato di arresto e 3.068 in stato di libertà (per molteplici reati scoperti, ad esempio per 26 violenze sessuali, 34 rapine; 23 estorsioni; 342 furti; 270 truffe e frodi informatiche e 89 detenzione/spaccio sostanze stupefacenti).

Nel 2024: il numero di emergenza 112 (ancora direttamente gestito dalla centrale operativa del Comando Provinciale di Forlì, con il supporto delle centrali delle compagnie di Cesena, Cesenatico e Meldola) ha complessivamente ricevuto 77.375 chiamate (circa 212 al giorno) nonché garantito 12.794 interventi di pattuglie dipendenti (circa 35 al giorno). Nel corso dei servizi esterni (ordinari e straordinari) del 2024, i Carabinieri della Provincia hanno controllato 138.640 persone, circa 380 al giorno (135.753 nel 2023) nonché 106.588 veicoli, circa 292 al giorno (104.021 nel 2023).