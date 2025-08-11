Forlì-Cesena, borse di studio della Provincia: ecco chi ne ha diritto

La Provincia di Forlì-Cesena apre il bando per le borse di studio dell’anno scolastico 2025/2026, un sostegno concreto per garantire pari opportunità di istruzione agli studenti dell’Emilia-Romagna. C’è tempo fino alle ore 18 di venerdì 24 ottobre 2025 per presentare domanda online per le Borse di Studio destinate agli studenti residenti in Emilia-Romagna, di età non superiore ai 24 anni (nati dal 01/01/2001) e iscritti alle scuole secondarie di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) riconosciuti dalla Regione.

La procedura è interamente online su https://scuola.er-go.it, accessibile con SPID, CIE o CNS. È possibile farsi assistere anche presso i CAF convenzionati. Le borse del biennio e dei corsi IeFP, finanziate con risorse regionali, saranno erogate dalla Provincia di Forlì-Cesena con una maggiorazione del 25% in caso di merito o disabilità certificata. Quelle destinate agli ultimi tre anni, finanziate con fondi statali, saranno invece erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il bando sarà consultabile on-line sul sito dell’Ente https://www.provincia.fc.it/it/page/istruzione-borse-di-studio-a-s-2025-2026. “Accompagnare gli studenti nel percorso scolastico significa investire nel futuro del territorio – afferma Milena Garavini, consigliera provinciale alla programmazione scolastica – con queste borse di studio vogliamo garantire pari opportunità di accesso all’istruzione e sostenere le famiglie, affinché nessuno sia costretto a rinunciare agli studi per ragioni economiche. La scuola è un diritto, ma è anche lo strumento principale per costruire comunità più forti e inclusive”.