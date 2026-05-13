Forlì-Cesena, boom del bando del servizio civile: “Arrivate 460 domande per 296 posti”

Boom del bando del Servizio civile in provincia di Forlì-Cesena con 460 domande per i 296 posti disponibili nei progetti promossi dagli enti del territorio. Un dato, commenta il Comune di Forlì, “che conferma il forte interesse delle giovani generazioni verso esperienze di cittadinanza attiva, partecipazione e impegno nella comunità”. Il risultato maggio è quello per i progetti legati all’educazione e alla promozione culturale, che raccolgono 288 candidature complessive, mentre quelli dedicati al patrimonio storico e culturale registrano 75 candidature per 34 posti disponibili, con oltre due domande per ogni posto. I progetti prenderanno avvio dopo l’estate, da settembre in poi. In queste settimane partono infatti i colloqui di selezione per gli aspiranti volontari. Per l’assessore comunale a Politiche giovanili e Servizio civile di Forlì Paola Casara (e presidente Co.Pr.Esc.) “il numero di candidature raccolte conferma quanto il Servizio Civile rappresenti oggi un’opportunità concreta per tanti giovani del nostro territorio. Dietro questi numeri c’è una generazione che desidera mettersi in gioco, acquisire competenze e contribuire attivamente alla crescita della comunità locale. È un segnale importante per tutto il territorio provinciale e per gli enti che ogni anno investono nella qualità dei progetti proposti”. Casara ringrazia gli enti, gli operatori e i giovani “che hanno scelto di investire tempo, energie e competenze in questa campagna di promozione”.