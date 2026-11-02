Forlì-Cesena, blitz della Polizia nei luoghi della movida e nei parchi: 40 denunciati e due arresti

La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione nazionale di contrasto alla criminalità giovanile coordinata dal Servizio Centrale Operativo. L’attività di prevenzione e controllo, che nei 14 giorni di blitz ha portato a centinaia di arresti in tutta Italia, si è concentrata in particolare sulle aree della movida, nei luoghi di spaccio e nei punti di aggregazione frequentati dai più giovani.

Sul territorio di Forlì-Cesena gli agenti della Questura hanno intensificato i controlli setacciando abitazioni, 14 esercizi commerciali e le principali zone di ritrovo cittadine, tra cui Piazza Saffi, le piazze Montegrappa e Piazzetta della Misura, il Chiostro di San Mercuriale, la zona di Punta di Ferro e del centro commerciale Formì, oltre ai parchi urbani come il Parco della Resistenza e il Parco Franco Agosto. In totale sono stati identificati oltre 1.600 soggetti, tra cui circa novanta minorenni e centinaia di stranieri.

Il bilancio delle attività condotte nel territorio provinciale ha portato al denunciamento a piede libero di circa 40 persone, tra cui diversi minori, ritenute responsabili a vario titolo di reati quali furto aggravato, rapina, ricettazione, truffa, lesioni gravi, istigazione a delinquere, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Durante le perquisizioni personali e domiciliari sono scattati due arresti in flagranza e il sequestro di circa 100 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina e cannabinoidi. A carico dei soggetti coinvolti sono stati inoltre emessi diversi provvedimenti di Daspo urbano e fogli di via obbligatori per garantire la sicurezza pubblica e la tutela del territorio.