Forlì-Cesena, automobilisti bloccati dalla neve in Appennino: oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco

Dalla mattinata di oggi, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono impegnate nel fronteggiare l’ondata di maltempo e le abbondanti nevicate che hanno colpito il territorio provinciale.

Sono circa 40 gli interventi già portati a termine, concentrati principalmente nella fascia appenninica per il soccorso ad automobilisti rimasti bloccati dalla neve. Contemporaneamente, nelle zone urbane, il personale è all’opera per la rimozione di numerosi alberi e rami caduti a causa del peso della neve.

Al momento si contano circa 70 richieste in attesa di espletamento; la sala operativa sta coordinando le squadre sul territorio per dare priorità alle situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità.