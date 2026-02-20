Forlì-Cesena: attenzione ai 50 euro, sequestrati oltre 46mila euro in banconote false nel 2025

È di oltre 46mila euro (oltre la metà sono banconote da 50 euro) il valore delle 1.058 banconote false sequestrate nel corso del 2025 dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena.

Nella “classifica” delle banconote false sequestrate in provincia si segnalano quelle con taglio da 50 euro (690 esemplari per un valore di 34.500 euro), seguite da quelle da 20 euro (279 banconote per un valore pari a 5.580 euro) e da 100 euro (51 esemplari per un valore di 5.100 euro).

I Comuni maggiormente interessati al fenomeno, anche per il 2025, sono risultati esseri i più popolosi di Forlì, Cesena e Cesenatico; le connesse ipotesi di reato in tema di falsificazione monetaria e spendita - al momento a carico di ignoti - sono state segnalate alla competente Procura della Repubblica.

Come lo scorso anno, i biglietti sequestrati dalle Fiamme gialle forlivesi sono essenzialmente riconducibili a quelli: spesi presso i centri commerciali e gli esercizi della grande distribuzione, nonché presso i supermercati e gli autogrill presenti sul tratto autostradale della provincia, ritirati dagli Istituti di Vigilanza. Frequenti anche i casi di contanti versati presso la “cassa continua” degli Istituti di credito.

Un significativo supporto alle indagini è dato dalle sinergie attuate con il Centro Nazionale Analisi (C.N.A.) della Banca d’Italia, sede di Roma, che rimette periodicamente al Comando Provinciale di Forlì-Cesena le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia.