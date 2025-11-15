Forlì-Cesena. Arrivati 21 giovani carabinieri

Da questa settimana sono operativi nella provincia di Forlì-Cesena 21 giovani carabinieri, che hanno incontrato stamani il Colonnello Gianluigi Di Pilato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena.

I militari, preparati e motivati, andranno a rafforzare le Stazioni Carabinieri, presidi di prossimità che garantiscono presenza quotidiana e contatto diretto con i cittadini.

L’arrivo dei nuovi effettivi permetterà di potenziare l’attività di controllo del territorio, prevenzione e contrasto ai reati, assicurando una risposta più tempestiva alle esigenze di sicurezza delle comunità. Inoltre, consentirà ad alcune risorse già presenti di essere destinate ai Nuclei Radiomobili di pronto intervento, migliorando la capacità di risposta immediata alle emergenze.

I rinforzi appartengono al 144° corso allievi carabinieri e fanno parte di un contingente di 300 carabinieri che il Comando Generale dell’Arma ha assegnato all’intera Legione Emilia-Romagna, nell’ambito della pianificazione per un’equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale.