Forlì-Cesena. Alleanza Sinistra Verdi con De Pascale, presentati i 5 candidati alle Regionali

Al fianco di Michele De Pascale scende in campo anche Alleanza Verdi Sinistra (Avs) con cinque candidati al consiglio regionale in rappresentanza del collegio Forlì-Cesena.Tra i candidati del Forlivese c’è Milad Basir, volto noto a Forlì che dal 1990 si occupa di diverse tematiche come la convivenza pacifica, l’inclusione sociale e le politiche abitative per il quale lo stesso Basir dice: « In provincia si conta il 14% del patrimonio pubblico sfitto, e oltre 5 mila immobili nel settore privato. Bisogna invertire questa rotta cercando di adottare soluzioni in grado di dare risposte a un bisogno crescente».

Hanno scelto di provarci anche l’assessora del Comune di Bertinoro Sara Londrillo che ha capito «come sia importante che la Regione sia al fianco dei Comuni e dei territori» e Alessandro Tassinari, il più giovane della lista prossimo al conseguimento della terza laurea. Per il Cesenate si candidano Ignazio Palazzi, medico e assessore del comune di Mercato Saraceno e Marta Garaffoni, nata a Cesena, è una coreografa e insegnante di danza che dal 2021 si dedica al volontariato e da un anno è impegnata con il comitato “No Tubo” insieme ad altre associazioni ambientaliste nella battaglia contro la creazione del metanodotto Linea Adriatica. «Questa è la dimostrazione che un’alleanza che mette insieme anche esperienze civiche, è possibile - afferma Marisa Fabbri esponente di Sinistra Italiana -. Non è un caso che siamo qui oggi (ieri ndr), non sempre è facile trovare condivisione. Abbiamo volutamente scelto, quindi, di presentare tutti i candidati insieme proprio perchè l’obiettivo di questa alleanza è dare valore al gruppo». Il programma della lista di Avs vuole portare avanti i principi riguardanti la pace e i diritti dei popoli, prendersi cura dei cittadini, contrastare la privatizzazione del sistema sanitario, combattere l’inquinamento e il cambiamento climatico, la sicurezza sul lavoro, la sanità pubblica, i giovani, le politiche abitative e l’idea di realizzare un parco regionale nella provincia di Forlì-Cesena.«In un momento storico come questo - spiega Cristina Mengozzi, esponente dei Verdi - è fondamentale avere una voce forte e chiara capace di battersi per un futuro più equo. L’Emilia Romagna ha grandi potenzialità per essere protagonista in futuro se investe in politiche ambientali e sociali».