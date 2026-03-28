Forlì-Cesena: adotta una rotatoria e puoi usarla per la pubblicità: il bando della Provincia

Adotta una rotatoria e puoi farci pubblicità: la Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato un bando per affidare arredo e manutenzione delle aree centrali lungo la rete viaria, puntando su una collaborazione diretta con imprese, associazioni ed enti pubblici. L’obiettivo è migliorare il decoro urbano e la sicurezza stradale coinvolgendo il territorio e alleggerendo i costi di gestione per l’ente pubblico.

Le rotatorie interessate sono 28 in totale, distribuite in modo capillare: 25 nel cesenate e 3 nel forlivese, spesso in punti strategici e molto visibili della viabilità provinciale. Chi aderirà al bando si occuperà direttamente dell’allestimento e della manutenzione delle aree, sostenendone i costi. In cambio, sarà possibile installare cartelli con il proprio nome, secondo quanto previsto dal Codice della strada e senza finalità pubblicitarie esplicite. “Con questo bando vogliamo promuovere una collaborazione concreta tra pubblico e privato per migliorare la qualità degli spazi lungo la nostra rete viaria – spiega il presidente Enzo Lattuca – le rotatorie sono punti strategici e molto visibili: investire sul loro decoro significa aumentare la sicurezza e valorizzare l’immagine del territorio”.

Le proposte saranno valutate sulla qualità dei progetti di arredo e sulla capacità di garantire una manutenzione efficace nel tempo.

C’è tempo fino alle 12 del 24 aprile 2026 per presentare le candidature. Tutta la documentazione è disponibile sul sito della Provincia, nella sezione dedicata alla viabilità: https://www.provincia.fc.it/it/page/viabilita-patrimonio-espropri-e-parco-mezzi