Forlì-Cesena: accordo per il rinnovo del contratto per 10mila lavoratori della cooperazione agricola

Accordo per il rinnovo del contratto nazionale: una bella notizia per migliaia e migliaia di lavoratori della cooperazione agricola. Lo annunciano i sindacati in una nota. “Il 19 luglio dopo diversi mesi di trattative e una mobilitazione sfociata nello sciopero del 1° luglio scorso le organizzazioni sindacali di categoria FLAI FAI UILA e le controparti delle associazioni cooperative hanno finalmente raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale valido fino al 31 dicembre 2027.

Una nuova intesa, che nella provincia di Forlì Cesena porta risposte molto positive per circa 10.000 addetti occupati nei vari comparti della cooperazione agricola, avicola, ortofrutticola, vitivinicolo e sementiero, tra le aziende interessate Apofruit, Orogel, Amadori, Agrintesa, Gruppo Cevico, Caviro, Cafar, Cooperativa Agricola Cesenate, Gruppo Martini.

Dalla provincia di Forlì-Cesena nella delegazione trattante erano presenti i Segretari Generali Scarponi per la Uila Cesena, Bandini per la Uila Forlì , Cangini per la FAI CISL Romagna e Biondi per la FLAI Forlì Cesena insieme ai funzionari e RSU che hanno fatto parte della delegazione trattante.