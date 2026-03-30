Forlì-Cesena, 296 posti nel servizio civile: dalla cultura all’ambiente, dall’educazione alla cultura

In provincia di Forlì-Cesena ci sono 296 posti per i giovani tra i 18 e i 28 anni per il servizio civile, ma in Romagna la sfida è coinvolgere 678 volontari. Con la pubblicazione del nuovo bando nazionale promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale si apre anche nella provincia di Forlì-Cesena una nuova opportunità per i giovani che desiderano dedicare parte del proprio tempo a un’esperienza di cittadinanza attiva. Nel territorio provinciale sono 296 i posti disponibili all’interno dei progetti promossi da enti pubblici, associazioni e realtà del terzo settore. C’è tempo fino all’8 aprole per candidarsi. I progetti attivati coinvolgono ambiti molto diversi tra loro: servizi educativi e attività con bambini e ragazzi, supporto alle persone fragili, iniziative culturali e valorizzazione del patrimonio locale, progetti ambientali e di protezione civile. Per accompagnare i ragazzi nella scelta del progetto più adatto, gli operatori del territorio promuovono attività di informazione e orientamento e momenti di supporto alla candidatura, anche a distanza per chi non può recarsi in ufficio, offrendo chiarimenti sui progetti, sulle modalità di partecipazione e sull’utilizzo della piattaforma online per la presentazione delle domande. Un lavoro che mira a rendere l’accesso al Servizio Civile il più possibile semplice e consapevole. “Il Servizio civile è prima di tutto un’esperienza che lascia il segno”, spiega Paola Casara, presidente del Coordinamento provinciale degli enti di servizio civile di Forlì-Cesena. “Ai ragazzi e alle ragazze che stanno valutando se partecipare- prosegue Casara- voglio dire di non avere timore di fare questo passo: è un anno che permette di crescere, di incontrare persone nuove e di scoprire quanto si può fare per la propria comunità”.

Guardando al quadro più ampio della Romagna, l’impegno diventa ancora più significativo: sono 678 i posti complessivamente disponibili tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Per informazioni sui progetti attivi, sulle modalità di candidatura e sulle attività di orientamento è possibile consultare il sito di Servizio Civile Romagna serviziocivileromagna.it