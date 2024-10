Forlì, cerimonia per le vittime del lavoro

Con una cerimonia nell’atrio del Municipio dove è posta una lapide alla quale è stata deposta una corona, anche Forlì ha ricordato la 74ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - istituzionalizzata nel 1998 su richiesta dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Dopo la messa alla chiesa del Suffragio, la delòegazione si è spostata davanti all’ingresso del Comune dove ad accoglierla c’era il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, insieme, tra gli altri, al vicario Inail Marina Modesti, la responsabile della sede di Anmil di Forlì-Cesena Patrizia Mazzotti, la residente Anmil di Forlì-Cesena, Anna Maria Nardi. Un appuntamento quanto mai attuale visto che, rimanendo in ambito provinciale, i numeri del triste fenomeno degli infortuni sul lavoro non accenna a calare. Nel periodo gennaio-agosto di quest’anno le morti sono state 6 (erano 5 nello stesso periodo del 2023), mentre gli infortuni totali dennciati sono stati 4.564 (numero simile al rilevamento del 2023 (furono 4.560). Per quanto riguarda le malattie professionali denunciate, nei primi otto mesi del 2024 sono state 923, in crescita del 18,5 per cento rispetto alle 779 dello stesso periodo 2023.