Forlì. Cerca casa in affitto insieme ai suoi due cani, ma nessuno li accetta

Trenta giorni. È il tempo che resta a Francesco per lasciare la casa in cui vive, venduta dai proprietari, e trovare una nuova sistemazione per lui e i suoi due cani. Da due anni, purtroppo, cerca invano una casa in affitto scontrandosi non solo con il problema della scarsità degli alloggi disponibili ma anche con la diffidenza aprioristica verso i proprietari di animali. La presenza di due cani, dunque, sembra rendere l’affitto un miraggio. «Vivo a Meldola in una casa con giardino – racconta Francesco, 55 anni –. Purtroppo, entro un mese, dovrò lasciarla poiché i proprietari l’hanno venduta. Sapevo che stavano cercando di venderla, dunque due anni fa ho iniziato a guardarmi attorno in cerca di un affitto ma non ho trovato nulla ed ora che il rogito è fissato i tempi stringono». Un mese di tempo, dunque, per trovare una nuova sistemazione in cui andare a vivere con Mia, una meticcia salvata da Napoli e Narcos, un maschietto abbandonato quando era ancora cucciolo. «Ho sempre avuto cani – spiega Francesco –. Per me fanno parte della famiglia. I miei cani sono abituati a vivere in casa, sono molto educati e non hanno mai fatto danni né disturbato nessuno. Entrambi sono buoni ed equilibrati». Nonostante le rassicurazioni, la risposta più frequente resta un rifiuto, spesso motivato semplicemente dal fatto di avere animali domestici. Una prassi diffusa nel mercato degli affitti, dove molti annunci specificano esplicitamente “no animali”, indipendentemente dalla taglia, dal comportamento o dalle referenze di chi li possiede. «Ho una situazione economica stabile che mi permette di pagare con puntualità l’affitto, non cerco prezzi di favore – chiarisce Francesco – ma una casa dove poter vivere in tranquillità con i miei cani. Non voglio nemmeno pensare all’ipotesi di dovermi separare da loro – dice con la voce incrinata – sarebbe per me una scelta impensabile». La speranza, dunque, è che il suo appello disperato possa essere letto da qualche cittadino che possieda un immobile e non abbia preclusioni circa la presenza di animali domestici. «Cerco in qualsiasi zona che non sia troppo distante da Forlì poiché lavoro anche con turni notturni – afferma – e che possibilmente abbia un giardino». Chiunque abbia un alloggio da affittare con questi requisiti può contattare Francesco al 371.3107892.