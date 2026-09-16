Forlì. Centro Studi, inaugurate nuove aule al Liceo scientifico

I 1307 studenti del Liceo scientifico ‘Fulcieri Paulucci de Calboli’, da tempo divisi tra la sede centrale e quella distaccata di via Marconi, da ieri sono tornati a studiare tutti al Centro Studi Allende grazie all’inaugurazione di un nuovo edificio scolastico.

Si tratta di una struttura che vanta 8 aule, che ospiteranno dunque circa 200 studenti, realizzata con un investimento di 4,1 milioni di euro, finanziato dalla Provincia e da Cassa Depositi e Prestiti. «Sono molto emozionata perché oggi è il giorno in cui vediamo realizzata un’opera importante per il centro studi - ha detto la dirigente scolastica del Liceo scientifico, Susi Olivetti -. Per sei anni ci siamo avvalsi di una palazzina, che la Provincia ha organizzato per poter accogliere le nostre sette classi, in via Marconi. Da quest’anno i ragazzi rientrano tutti grazie a questo nuovo edificio in questo campus, che è un’oasi educativa. Il fatto di ritornare tutti qui, è il migliore inizio per l’anno scolastico».

Da alcuni anni, infatti, gli studenti erano ospitati nella sede distaccata di via Marconi, in un fabbricato di proprietà della Provincia dotato di sette aule. Spazi che tornano, quindi, nella piena disponibilità dell’Ente di piazza Morgagni e potranno essere utilizzati per rispondere a eventuali e specifiche esigenze che dovessero manifestarsi nel territorio provinciale. Esteticamente la struttura realizzata riprende lo stile che caratterizza gli altri edifici del Cesntro Studi ma particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica con impianti che mirano alla riduzione dei consumi. «Questo è un intervento realizzato non con fondi Pnrr - ha sottolineato Enzo Lattuca, presidente della Provincia -. A Forlì, per la prima volta nell’ultimo decennio, l’anno scolastico inizia senza carenza di spazi. Siamo, infatti, riusciti ad arrivare al 100% dell’obiettivo che è quello di iniziare l’anno scolastico con gli spazi ottimali nella collocazione più opportuna, è una grande soddisfazione. Da oggi parte un anno scolastico qui a Forlì in cui non ci si accontenta più del minimo, ma si prova ad avere anche a scuola il massimo».

Massima soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora alle Politiche educative, Paola Casara: «Anche per il Comune di Forlì è un traguardo bellissimo, tanto desiderato - ha detto -. C’è stata, e mi piace sottolinearlo, una collaborazione tra enti. Il Comune di Forlì ha cercato di supportare mettendo a disposizione degli spazi per facilitare la fruizione agli studenti».