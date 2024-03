Forlì, centro prelievi in tilt e utenti rimandati a casa, le scuse dell’Ausl: “Un malfunzionamento del programma”

Questa mattina, all’ospedale di Forlì, si è verificato un malfunzionamento del programma per la gestione degli accessi diretti al punto prelievi per analisi di laboratorio. Gli utenti presenti durante la mattina sono stati invitati a ripresentarsi da domani in poi e coloro che erano già stati inseriti riceveranno una priorità nell’accesso agli esami.

Così l’Ausl: “Non si è potuto procedere neppure a dare appuntamenti. Il sistema è tornato a funzionare normalmente alle ore 11.35 di questa mattina. La direzione medica dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni: si scusa per il disagio arrecato ai cittadini”.