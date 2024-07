Forlì, centro deserto per il G7

Con il centro storico blindato ieri pomeriggio per il G7 della Scienza e Tecnologia, tra le attività economiche del cuore cittadino c’è chi ha provato a resistere e a tenere aperto mentre tante altre hanno preferito lasciare abbassata la saracinesca. «E’ tutto bloccato, in giro c’è pochissima gente – fanno sapere dalla tabaccheria Benini in piazza Saffi poco prima delle 16 –. Alle 17, poi, anche il traffico pedonale viene interdetto. L’intenzione, comunque, è quella di offrire un servizio fino a che si può. Tenere aperto quando non viene nessuno, non ha molto senso. Il regolare svolgimento delle attività economiche è stato lasciato alla discrezionalità dei titolari». «Non ci aspettiamo grandi cose, ma restiamo aperti visto che comunque qui il blocco non è previsto», spiegano dal “Caffè dei Corsi” in via delle Torri. C’è anche chi, tra pubblici esercizi e negozi, ha deciso di non provarci nemmeno, visto che comunque si sarebbe trattato al massimo di un paio ore di lavoro. In effetti, il centro storico ieri pomeriggio era deserto, complici l’arrivo del G7 che ha provocato non pochi disagi e le temperature bollenti di inizio luglio. I grandi big della politica, tra l’altro, in serata sono stati accolti nella cornice di palazzo Talenti Framonti e ospiti di Casa Romagna. Lo stesso titolare della pizzeria La Marì, nello stesso storico edificio, non ha potuto svolgere il consueto servizio serale ma il Ministero ha provveduto a risarcirlo per il disagio arrecato. Ieri, infatti, Forlì è stata sotto i riflettori internazionali con l’arrivo delle delegazioni del G7 che, dopo una serie di incontri e visite in programma a Bologna, hanno potuto prendere parte al concerto organizzato nell’abbazia di San Mercuriale. A dare il benvenuto alla ministra Anna Maria Bernini e ai numeri uno della politica internazionale è stato il primo cittadino Gian Luca Zattini