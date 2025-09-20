Forlì, cena per 250 persone in piazzetta della Musira

Una tavolata lungo 120 metri e un’atmosfera conviviale animeranno questa sera piazzetta della Misura. Un gruppo di giovani forlivesi dai 25 ai 30 anni, in collaborazione con l’associazione Futura Anni 70, in poche ore è riuscito a coinvolgere 250 persone per “Forlì a cena”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di coniugare gastronomia, socialità e valorizzazione del centro storico. Il format, semplice ma efficace: i ristoranti cittadini che hanno aderito prepareranno una portata diversa, dando vita a un menù completo e variegato.” Volevamo creare un momento di condivisione che unisse le persone e valorizzasse il nostro centro, troppo spesso ci si lamenta, anche tra i più giovani, che non c’è nulla da fare - spiega Dalila Maltoni, una delle organizzatrici-. Così ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo provato a coinvolgere più realtà possibili mettendoci insieme. Il nostro scopo è quello di fare qualcosa di diverso per attirare gente nel nostro centro storico e per far sì che torni a essere un luogo frequentato. Speriamo possa diventare un appuntamento da proporre anche l’anno prossimo e, visto il successo, allestendo l’ellisse di piazza Saffi così da ampliare ulteriormente la partecipazione”. Il progetto è nato quasi per gioco tra un gruppo di amici, ma ha rapidamente preso forma grazie al sostegno dei ristoratori e alla collaborazione con l’amministrazione comunale, che ha concesso l’uso della piazzetta per l’evento. I posti, su prenotazione, sono andati esauriti in pochi giorni. Il menù tradizionale propone un antipasto curato da Panifico, Fuori Misura Social Food e Q Corner. Il primo sarà invece preparato da Osteria da Giovanni mentre il secondo dall’Osteria del Mercato. Al dolce e al caffè ci pensano Zondini, la gelateria Jumanji e Q Corner. La versione vegetariana si distingue solo per il secondo, che verrà preparato dal ristorante Ferri & Menta. I vini provengono invece da Tenute Casetto Vigara e dalla Cantina Forlì Predappio, mentre gli amari saranno offerti dal bar Desco, mentre i centrotavola saranno curati dall’Orto di Enrico. Sarà una serata speciale anche per gli amici a quattro zampe. Infatti, grazie a My Vet, sarà offerta una cena anche a loro e un team di veterinari sarà a disposizione per tutte le curiosità sul benessere del proprio peloso. Ci sarà una mostra con alcuni degli scatti di Lorenzo Ghetti, fotografo forlivese, che ha portato avanti un progetto sul centro storico.