Forlì, celebrata l’Adorazione eucaristica perpetua

Sarà monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, a presiedere, lunedì 22 luglio alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Villanova, la solenne celebrazione nell’11° anno d’avvio dell’Adorazione eucaristica perpetua. A Forlì, l’Aep è ufficialmente iniziata il 22 luglio 2013, al termine della messa di intronizzazione presieduta dall’allora vescovo di Forlì-Bertinoro, Lino Pizzi. Da quel giorno, in base al principio “tutti i giorni, tutte le ore”, eccetto la sospensione di alcuni mesi occorsa nel 2020 all’apice della pandemia, non si è mai arrestata. Merito di decine di “fedelissimi” che hanno mantenuto l’impegno di un’ora la settimana, e dei 20 adoratori “jolly” disponibili a coprire le ore rimaste libere nell’arco della giornata. Per 24 ore al giorno e per 365 giorni all’anno, gli adoratori si alternano presso la cappellina di Santa Maria Goretti, posta al piano terra della canonica di Villanova, per trascorrere un’ora in preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Ma c’è anche un numero indefinito di persone che passa e si ferma, anche solo per pochi minuti. Per qualsiasi informazione in merito all’Aep forlivese, è possibile telefonare al 347.4482997.