Forlì celebra la Liberazione. Zattini: “Questa piazza è un santuario della democrazia” - Gallery

Piazza Saffi questa mattina ha ospitato la celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione con la deposizione delle corone commemorative ai lampioni dei martiri Iris Versari, Silvio Corbari, Adriano Casadei, Arturo Spazzoli e al Sacrario ai Caduti. «Sono stati 80 anni di libertà, anni in cui la comunità è cresciuta - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. Tutto è partito dal 25 aprile del 1945, dalla Resistenza e da quei ragazzi, tra cui ricordo l’amico Sergio Giammarchi, che hanno abbandonato l’indifferenza. Tutti loro hanno scelto tra le barbarie del nazifascismo e la libertà. Questa piazza è un santuario della democrazia e della Resistenza, proprio qui sono stati vilipesi quattro giovani. Dopo questo episodio la voglia di liberarsi e ribellarsi è stata ancora più forte. Grande riconoscenza per una generazione che ha saputo creare il concetto di democrazia come lo conosciamo oggi”. Presente anche l’assessora regionale Gessica Allegni. A causa del rischio-maltempo gli eventi delle celebrazioni previsti oggi al Parco Urbano, si terranno nel salone comunale a partire dalle 15.