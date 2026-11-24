Oltre 40 bambini protagonisti di una mattinata tra giochi, educazione ambientale a Forlì, la piantumazione di una nuova quercia e l’inaugurazione del Querceto dei Patriarchi.

Sorrisi, entusiasmo e rispetto per la natura: oggi, martedì 24 novembre, il Giardino G. Ricci, nell’area verde di via Romagnoli, si è trasformato nel cuore pulsante della Festa degli Alberi di Forlì. Un’iniziativa ad alto impatto educativo organizzata dall’Unità di Manutenzione Verde e dal MAUSE (Multicentro per la Sostenibilità e l’Educazione ambientale nelle aree urbane di Forlì), che ha saputo coinvolgere attivamente la comunità e le nuove generazioni.

Protagonisti assoluti della mattinata sono stati gli oltre 40 alunni delle classi 2B e 2C della scuola primaria “Aurelio Saffi” (Istituto Comprensivo 6 “Silvio Zavatti”). Attraverso giochi didattici e laboratori all’aria aperta, i bambini si sono divertiti scoprendo da vicino l’importanza della tutela del verde urbano e della biodiversità in città.

Momento clou dell’evento è stata la messa a dimora di una nuova quercia e l’inaugurazione ufficiale del Querceto dei Patriarchi, un gesto concreto di continuità ecologica e di valorizzazione dell’ambiente.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, l’assessore alle Politiche Ambientali Giuseppe Petetta ha dichiarato: “Vedere l’entusiasmo di così tanti bambini e bambine oggi è la conferma che stiamo investendo sul futuro della nostra comunità. Ogni albero piantato insieme è un impegno concreto per una Forlì sempre più verde, sostenibile e vicina alle nuove generazioni”.

L’iniziativa è stata realizzata grazie a una sinergica rete di collaborazioni che ha visto presenti il Comitato di Quartiere Spazzoli - Campo di Marte - Benefattori, le Guardie Ecologiche Volontarie, il WWF Forlì, il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste, l’Associazione Patriarchi della Natura e Cooperativa Atlantide.