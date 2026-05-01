Forlì celebra il compatrono San Pellegrino FOTOGALLERY

Forlì celebra San Pellegrino, compatrono della città. Quest’anno l’evento ha un sapore particolare, costituendo anche il giorno d’avvio del Giubileo dedicato al santo guaritore, che si concluderà il 4 maggio 2027. Il culmine della devozione andrà in scena nella basilica di Santa Maria dei Servi, che custodisce le spoglie mortali dell’unico forlivese finora salito alla gloria degli altari. Nelle adiacenze della chiesa servita (piazza Morgagni, via Flavio Biondo e corso della Repubblica) si tiene la suggestiva Fiera ambulante, con decine di bancarelle ricolme non solo di cedri, uno dei simboli della festa, ma anche di oggettistica varia, gastronomia e dolciumi.