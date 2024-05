Forlì celebra la solennità religiosa di San Pellegrino, compatrono della città. Il culmine della devozione va in scena nella basilica di Santa Maria dei Servi, che custodisce le spoglie mortali dell’unico forlivese finora salito alla gloria degli altari. Per tutta la giornata, all’esterno della chiesa la suggestiva fiera ambulante, con numerose bancarelle ricolme non solo di cedri, uno dei simboli della festa, ma anche di oggettistica varia, gastronomia e dolciumi.