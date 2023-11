Forlì celebra il 79esimo anniversario della Liberazione - Foto gallery

Nel 79° anniversario della Liberazione di Forlì (9 novembre 1944 – 2023) il Comune insieme alle istituzioni territoriali, al mondo scolastico, all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea e alle realtà associative ha coordinato un programma di iniziative. La cerimonia istituzionale, alla presenza delle massime autorità cittadine, si è svolta stamane in Piazza Saffi con la deposizione di corone commemorative ai lampioni in ricordo dei martiri partigiani e al Sacrario ai Caduti per la Libertà del chiostro di S. Mercuriale. Hanno reso gli onori militari schieranti del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste e del 2°GMA dell’Aeronautica Militare. Nel Salone Comunale incontro di approfondimento dei temi della liberazione che ha visto protagonisti studenti e docenti del Liceo Artistico e Musicale “A. Canova” e dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” per presentare i lavori degli studenti su Iris Versari e Arturo Spazzoli. Nel pomeriggio, sempre nel Salone Comunale, il concerto per la Liberazione eseguito dalla Banda Città di Forlì, diretta dal Maestro Roberta Fabbri.