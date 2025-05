Forlì. CavaRei, inaugurata la nuova sede dei laboratori socio occupazionali

Nuovo traguardo per CavaRei, l’impresa sociale che offre servizi per la disabilità. Ieri, infatti, è stata inaugurata ufficialmente la nuova sede del laboratorio socio occupazionale di via Po. «Festeggiamo insieme alla nostra comunità un’altra tappa - afferma la presidente Maurizia Squarzi -. Con le aziende del territorio negli anni abbiamo sviluppato una rete che ci consente di offrire un’opportunità di crescita e di lavoro per le persone che accogliamo all’interno dei nostri laboratori socio occupazionali. Se siamo qui oggi (ndr) è grazie alle imprese e alla comunità che ci hanno sempre sostenuto consentendoci di portare avanti i diversi progetti che mettiamo in campo». CavaRei e i suoi laboratori socio-occupazionali si sono trasferiti in via Po già dai primi di febbraio. L’impresa sociale, in particolare, ha deciso di rigenerare un capannone fortemente colpito dall’alluvione del 2023. «C’era l’esigenza di trovare una nuova struttura già da circa un anno, perché nella precedente sede di via Bazzoli iniziavamo a stare stretti - racconta Margherita Giudici, responsabile area lavoro di CavaRei -. Abbiamo accolto tantissime persone nuove e avevamo bisogno di spazi per rispondere sempre di più e al meglio alle esigenze delle aziende che ci contattavano. Da qui, quindi, è stata avviata una vera e propria mappatura del territorio alla ricerca di uno spazio che potesse essere funzionale per il nostro lavoro». La struttura, recentemente riqualificata, può contare di spazi nuovi e adatti ad accogliere i laboratori socio occupazionali di CavaRei, oltre ad avere un magazzino di oltre 100 metri quadrati. «Non solo un ambiente più grande e ampio, ma uno spazio bello dove poter accogliere le nostre persone - prosegue la responsabile -. Per CavaRei alla base di tutto c’è sempre stata la bellezza: ciascuno di noi è giusto che lavori in spazi belli e in cui si possa lavorare sentendosi bene». Attualmente CavaRei lavora con circa una cinquantina di aziende del territorio e nel corso del 2024 ha realizzato un fatturato che ha superato di poco i 60mila euro solo di conto lavorazione. «Di questo fatturato - conclude Giudici-, oltre il 40% lo abbiamo restituito ai nostri ospiti. Qui ci auguriamo di aumentare in maniera significativa le collaborazioni che abbiamo già in essere con le aziende, proprio perché ci siamo strutturati maggiormente ma soprattutto per dare sempre più occasioni alle persone di cui ci occupiamo quotidianamente». Erano presenti all’inaugurazione Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza regionale, le assessore del Comune di Forlì Angelica Sansavini e Paola Casara. I festeggiamenti sono proseguiti insieme al bar-truck “Chicchiamo”, altro progetto di CavaRei per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.