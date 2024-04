Forlì, caso Sara Pedri: l’ex primario in aula

«Mai maltrattato il personale. I racconti delle colleghe di Sara? Bugie, hanno strumentalizzato la sua scomparsa». è proseguita ieri per molte ore la deposizione di Saverio Tateo, ex direttore dell’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, accusato di maltrattamenti ai danni di circa venti operatori sanitari, ostetriche, infermieri e medici tra cui la ginecologa forlivese Sara Pedri, scomparsa il 4 marzo di tre anni fa. Stessa accusa del medico per la sua vice, Liliana Mereu. Davanti al gup di Trento, Marco Tamburrino, Tateo si è difeso a spada tratta di fronte agli addebiti.