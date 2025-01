Forlì, caso Sara Pedri: assolti l’ex primario e la vice

Assolti dall'accusa di maltrattamenti in concorso e in continuazione nei confronti dei dipendenti del reparto. Questa la sentenza per l’ex primario di Ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu per il caso dei maltrattamenti e del mobbing al reparto di Ostetricia e Ginecologia trentino, scoppiato in seguito alla scomparsa della ginecologa forlivese Sara Pedri avvenuta ormai 4 anni fa. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari di Trento, Marco Tamburrino. Quattro anni, due mesi e venti giorni era la richiesta di condanna del pubblico ministero Maria Colpani.