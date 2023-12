Forlì, case popolari: ecco il nuovo regolamento

Nuovo regolamento per l’assegnazione delle case popolari, l’ultima modifica risale al 2018. A Forlì ci sono 700 famiglie in attesa di un alloggio, nel 2023 sono state assegnate 78 abitazioni e di queste 23 sono state destinate a nuclei familiari alluvionati. Diverse le novità introdotte dal regolamento tra cui la possibilità di presentare la domanda in qualsiasi momento e con un aggiornamento annuale della graduatoria, l’introduzione dell’anzianità come primo criterio di prevalenza, infine arriva lo stop al passaggio dall’assegnazione straordinaria a quella definitiva. All’interno del nuovo regolamento trova concretezza anche il progetto Case sicure, nell’ottica di garantire una maggior qualità della vita di chi risiede negli alloggi Erp e ripristinare la legalità laddove si siano verificate situazioni precarie. Saranno circa 5 i cantieri di Acer, che gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà comunale, su Forlì per la riqualificazione delle case popolari che vedranno la luce nel 2024, mentre a fine dicembre 2025 si concluderanno i lavori per la costruzione di 28 nuovi alloggi in via dell’Autoparco (5 milioni di finanziamenti più un milione di euro di risorse comunali).