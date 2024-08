Forlì, Casa Romagna tra lavori e novità

Non è sfuggita ai tanti forlivesi che frequentano la piazza Saffi e Casa Romagna anche in queste settimane estive, la prolungata chiusura dell’Osteria, una delle offerte di palazzo Talenti Framonti riaperto prima di Natale dopo lo stop dell’attività di Eataly. Qualcuno ipotizzava anche una chiusura definitiva al di là del cartello “Chiuso per ferie. Buona estate” affisso all’ingresso. Ma la motivazione del prolungato stop sono, in realtà, lavori richiesti dall’Ausl per la sistemazione della zona cucina con contemporaneo intervento per migliorare l’accesso ai disabili a una sala. Tutti lavori sostenuti dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, proprietaria del prestigioso edificio. Dopo l’intervento nel locale si è ripartiti con il rimontaggio della cucina, lavata e pulita. In pratica ci si era trovati alle prese con un problema di manutenzione della cucina dovuta alla necessita di un cambio della predella in legno con conseguente manutenzione del pavimento in resina. Inoltre è stata ripulita a mano la cucina. Approfittando della chiusura del locale è stata cambiata la rampa di accesso per i disabili in una sala superiore usata per le conferenze con vista sul Suffragio e piazza Saffi. Tutti lavori messi in cantiere approfittando anche dell’arrivo del G7 per poi essere completati.

Oltre all’aspetto strutturale, potrebbero arrivare novità per quanto riguarda la compagine della cooperativa che gestisce Casa Romagna e sulle proposte per l’autunno. Si sta ulteriormente lavorando per pianificare eventi, che potrebbero portare a novità, forse cambiamenti e allargamento dei soci, ridefinizione delle attività che però verranno annunciate nella seconda metà di settembre quando si concretizzeranno. L’obiettivo è integrare l’attività di Casa Romagna in modo da arricchirla. Comunque l’estate di Casa Romagna, tra bar e pizzeria, è stata positiva con molti forlivesi che hanno approfittato per provare i servizi e mischiarsi ai turisti, sfruttando le aperture anche nel mese di agosto.