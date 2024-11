Forlì, carenze igieniche: chiusi due esercizi in centro

Due esercizi di vicinato ubicati in via Achille Cantoni, traversa di corso Mazzini, chiusi per carenza degli aspetti igienico sanitari e fino al loro ripristino, diverse diffide amministrative notificate per omessa esposizione dei prezzi, degli orari di apertura e chiusura, mancata etichettatura di alcuni prodotti, sequestro di pesce e distruzione di alimenti scaduti o mal conservati in ulteriori tre esercizi di vicinato ubicati in altre vie del Centro Storico.

Questi sono i risultati dei primi controlli congiunti eseguiti dal personale della Polizia Locale di ForlÌ e dell’AUusl Igiene Alimenti iniziati nella seconda metà di novembre e che hanno interessato le vie del centro storico via Ravegnana, corso Mazzini e via Cantoni. Una collaborazione che proseguirà nel 2025 per cercare di mantenere un attento controllo su quegli esercizi di vicinato che vendono soprattutto alimenti, anche per una maggiore tutela nei confronti dei consumatori.