Forlì, carambola tra sei auto: due feriti

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti alle 18.50 di sabato sera all’incrocio tra Viale Kennedy e Via Angioletto Focaccia per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

I soccorritori hanno provveduto a stabilizzare uno dei due veicoli che in seguito all’impatto si ribaltava sul fianco carambolando su altri veicoli in sosta e bloccando al suo interno il conducente. L’operazione ha permesso l’accesso in sicurezza all’abitacolo per poter far uscire il conducente ed affidarlo alle cure del personale sanitario intervenuto. Successivamente si provvedeva alla messa in sicurezza dell’area interessata dal sinistro. Due persone trasportate in ospedale. Sei le auto coinvolte. Presente la Polizia Locale per quanto di competenza.